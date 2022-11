Manifestantes prometem manter mobilização pelo menos até esta quarta em Minas Gerais

Prazo de 72 horas é dado para que o presidente Jair Bolsonaro se pronuncie sobre as eleições

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Manifestantes acampados no acostamento central da BR-381, na entrada da cidade de Ipatinga, interior de Minas Gerais



O trânsito de veículos na entrada da cidade de Ipatinga, no anel viário da BR-381, no interior de Minas Gerais, continua complicado. Desde a noite do último domingo, 30, após a apuração das eleições, caminhoneiros ocupam as áreas de acostamento da rodovia. A fila de veículos se estende pela Avenida Pedro Linhares Gomes. Os manifestantes se mantém reunidos em barracas no canteiro central. Após reunião, eles declararam que o movimento deve durar no mínimo até esta quarta-feira, 72 horas após a divulgação da vitória democrática de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência do Brasil. “Domingo eu vim para cá. Liguei para alguns amigos e começamos a parar o pessoal. Muita gente parou mesmo de revolta. A maioria dos caminhoneiros parou de revolta. Após 72 horas, continuamos esperando o presidente da República se manifestar. A gente quer ouvir dele o que aconteceu, se houve ou não fraude nas urnas. Vamos ouvir o posicionamento dele. A causa não é nossa, mas de todos. Isso aqui é um ato cívico. Nós só queremos a verdade, nada mais que isso”, diz um dos manifestantes da região. Os reflexos da paralisação já são sentidos em toda a região, já tendo comprometido o abastecimento gasolina em vários pontos. Longas filas de carros se formam em postos de gasolina. Após a determinação do presidente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que a PRF e a PM liberassem as rodovias, algumas vias de Minas Gerais já foram liberados.

*Com informações do repórter Felipe Machado