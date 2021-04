Queiroga explica calendário de vacinação nesta segunda-feira no Senado Federal

Ministro da Saúde também será questionado sobre fornecimento de oxigênio aos Estados e compra do ‘kit-intubação’

Marcelo Camargo/Agência Brasil Marcelo Queiroga será questionado pelos parlamentares sobre o calendário de vacinação no país



Enquanto a CPI da Covid-19 não é instalada, Comissão temporária do Senado Federal faz audiência nesta segunda-feira, 26, com o ministro da Saúde. Marcelo Queiroga será questionado pelos parlamentares sobre o calendário de vacinação no país. Nas últimas semanas, Estados e municípios pedem apoio federal para a compra do “kit intubação”. O presidente da Comissão temporária, senador Confúcio Moura (MDB), já interpelou o ministro sobre os medicamentos. O ministro Queiroga me disse dias atrás o seguinte sobre o kit-intubação, nós cobramos dele e ele disse: ‘Olha, não sabe ao ministério sozinho compar. o kit-intubação. Cabe aos Estados, os consórcios podem tomar iniciativa dentro do papel tripartite do próprio SUS, então todo mundo pode fazer sua parte, não posso esperar só de um parceiro’. Então ele recomenda que Estados e municípios possam adquirir seus kits no mercado interno e externo.”

O senador e os demais parlamentares devem questionar Marcelo Queiroga sobre o fornecimento de oxigênio aos Estados. O relator da Comissão temporária, Wellington Fagundes (PL), avalia que faltam informações relativas à doença. “Melhorar a nossa comunicação com a população para dizer o que representa essa doença, que hoje é uma pandemia, pandemia quer dizer que está alastrada no mundo inteiro, por isso é uma pandemia. Mas, infelizmente, os nossos meios de comunicação não estão sendo usados adequadamente ao meu ver, penso que a comunicação é orientar as pessoas, isso tinha que ser o verdadeiro mutirão a ser feito no Brasil. E nós estamos perdendo vidas exatamente porque não tem uma informação correta”, afirmou. A comissão temporária vai funcionar até julho. Já a CPI da Covid-19 será instalada na terça-feira, 27, com objetivo é investigar as ações federais no combate à pandemia.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini