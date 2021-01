Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito presidente de Portugal

Socialista Ana Gomes ficou em segundo lugar, com 12,97%; populista André Ventura em terceiro, com 11,9%

EFE/EPA/MARIO CRUZ O voto não é obrigatório em Portugal e cerca de 61% dos eleitores faltaram aos locais de votação



Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito presidente de Portugal com 60,7% dos votos. Na noite do domingo, 24, projeções divulgadas após o fechamento das urnas já indicavam a vitória. De acordo com as estimativas da Universidade Católica de lá, divulgadas pela emissora RTP e pelo jornal Diário de Notícias, Rebelo teria entre 57% e 62% dos votos, o que eliminaria a necessidade de um segundo turno. Outra emissora, a SIC Notícias, com sondagem própria, indicava que Rebelo receberia entre 55,5% e 60,5% dos votos.

A socialista Ana Gomes aparece em segundo lugar, com 12,97% da preferência do eleitorado. O populista André Ventura, do partido de extrema-direita Chega, fica em terceiro lugar com 11,9%. Rebelo chegou a sofrer uma queda nas pesquisas de intenção de voto, sobretudo pela piora nos índices de Covid-19 no país nos últimos dias. A preocupação dos portugueses por conta do coronavírus provocou um grande índice de abstenção — mas não um recorde, como chegou a ser previsto. O número de eleitores foi menor que em 2016, mas acima dos números de 2011. O voto não é obrigatório em Portugal. Cerca de 61% dos eleitores faltaram aos locais de votação.

*Com informações do repórter Fernando Martins