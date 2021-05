Marco Legal das Startups vai otimizar ambiente de negócios, diz FecomercioSP

Texto, que aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro, estabelece regras e propostas para captar recursos e impulsionar o setor

Pixabay Especialista comemora a aprovação na Câmara dos Deputados após ampla discussão do tema dentro do chamado ecossistema de inovação



O Marco Legal das Startups deve trazer segurança jurídica e estímulo à inovação no Brasil, avalia o coordenador do Comitê Startups da FecomercioSP, Victor Cabral Fonseca. Ele comemora a aprovação na Câmara dos Deputados após ampla discussão do tema dentro do chamado ecossistema de inovação. “Pela primeira vez uma lei que define quais tipos de empresas e como essas empresas poderão conseguir ser enquadradas no que a gente vai considerar como startups. Além disso, também as questões das contas públicas, que define a forma de contratação com o governo e com o pode público e também reconhecimento formal de alguns tipos de investimentos dessa natureza em startups, que ainda não constavam em uma lei ou projeto de lei”, disse. O texto aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ele estabelece regras e propostas para captar recursos, impulsionar o setor e altera norma de publicação de balanços de empresas fechadas em jornais de grande circulação. Agora, companhias com faturamento de até R$ 78 milhões vão poder divulgar os resultados apenas na internet.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos