Marcos Pontes diz que Brasil vai se tornar um exportador de vacinas em 2022

Segundo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, orçamento da pasta vai aumentar no próximo ano

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Marcos Pontes deu as declarações ao anunciar os quatro projetos de vacinas contra Covid-19 que terão financiamento da pasta para os ensaios clínicos



O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse nesta terça-feira, 31, que o orçamento da pasta vai aumentar em 2022. Segundo ele, a garantia já foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. “Embora a gente tenha todo esse aperto com orçamento sendo reduzido desde 2013 para hoje de forma bastante intensa, agora temos a reversão. Falando com Guedes, ele falou que no ano que vem tem um espaço fiscal maior e o orçamento do ministério vai ser aumentado”, afirmou. Marcos Pontes deu as declarações ao anunciar os quatro projetos de vacinas contra Covid-19 que terão financiamento da pasta para os ensaios clínicos. O ministro afirma que o Brasil vai se tornar um exportador de imunizantes.

“A partir do ano que vem vai ser necessário vacinações não só para Covid-19, mas para outras pandemias, doenças negligenciadas. O Brasil tem que ser independente no desenvolvimento da tecnologia, na produção de insumos farmacêuticos. Ou seja, a partir do ano que vem o Brasil vai ser um produtor e vamos estar à disposição de outros países para oferecer vacinas ao planeta”, disse. Entre as quatro pesquisas selecionadas pelo Ministério, três foram desenvolvidas por universidades públicas, as federais de Minas Gerais e Rio de Janeiro e a USP, a Universidade do estado de São Paulo. O quarto projeto é do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

*Com informações do repórter Vitor Brown