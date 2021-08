Marcos Pontes espera aumento do interesse por ciência com mais incentivo à pesquisa

Ministro acredita que os três laboratórios que estão sendo construídos no país devem incentivar os cientistas; o Ministério da Ciência e Tecnologia, porém, teve seu orçamento reduzido para 2021

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Pontes acredita que o interesse por estas áreas da ciência deve aumentar após melhorias na estrutura



O Brasil tem um geneticista para cada 6,5 milhões de habitantes. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, acredita que o interesse por estas áreas da ciência deve aumentar após melhorias na estrutura de pesquisa do país. “Tem três laboratórios grandes sendo construídos. Um é o Centro Nacional de Vacinas, o outro é o Centro de Medicina Avançada e o outro é o Laboratório Nacional de Nível de Biossegurança IV. Estamos já com a chamada no CNPQ para enviar pós-PHD e pós-doutorandos nessas áreas para as melhores instituições do planeta para que eles retornem aqui e sejam os líderes desses laboratórios”, explica o ministro.

O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia foi reduzido do ano passado para cá. Dos R$ 11,2 bilhões, a Ciência passou a receber R$ 8,3 bilhões. O ministro Marcos Pontes reconhece que o valor é baixo, mas afirma que há outras fontes de financiamento. “O ministério tem um financiamento muito baixo agora, mas entram o FNDCTT e entram outras fontes de financiamento também. O ano passado nós tivemos R$ 1 bilhão a mais investidos na pandemia justamente na rede de vírus e, com isso, nós temos aqui pro ano que vem uma ótima notícia. Nós já começamos o desenvolvimento do projeto de um laboratório de medicina avançada para trazer uma série de tratamentos que usam o topo de tecnologia, inclusive a parte de genética e genoma”, conta Pontes. A formação para que uma pessoa atue como geneticista pode ser em Medicina ou Biologia.

