Marcos Pontes não descarta abertura de impeachment de ministros do STF: ‘Sem perseguir ninguém’

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Marcos Pontes foi eleito senador da República nas eleições de 2022



Nesta terça-feira, 25, o senador eleito Marcos Pontes (PL) foi entrevistado pelo Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, para falar sobre a nova composição do Senado Federal e sobre a reta final da corrida presidencial. Questionado sobre a possibilidade de um parlamento mais conservador e alinhado com o presidente Jair Bolsonaro (PL) abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações declarou que existe essa possibilidade: “Assim como de qualquer outro ministro que, por ventura, ultrapasse as funções previstas para o cargo. Isso está previsto, assim como nós temos a conversa de chamar para uma audiência, pode ser um convite, pode ser uma convocação, isso é previsto. Isso faz parte do sistema democrático do nosso país e tem que ser visto de forma profissional e normal por parte do processo. Acho que esse processo tem que ser feito dessa forma. Conversar, saber o porquê, o quê, como, de que forma e se alguma coisa estiver fora do previsto existem as ações que podem ser tomadas pelo Senado para corrigir esse problema, com qualquer tipo de ministro”.

“Agora nós temos um grupo bastante coeso, inclusive com a possibilidade de nós termos no nosso grupo o próximo presidente do Senado e, sem dúvida nenhuma, isso vai acelerar para que essa função seja cumprida de forma eficiente, sem perseguir ninguém, mas utilizando a lei e o que prevê como função de cada um dos poderes. Isso precisa ser colocado de uma maneira clara e objetiva. Isso tem que ser tratado sem dúvida nenhuma, porque é isso que se espera, que os três poderes tenham esse equilíbrio e o Senado tem uma função extremamente importante na manutenção desse equilíbrio”, ponderou.

O senador eleito comemorou a nova composição do Senado Federal e declarou que espera que reformas sejam colocadas em pauta: “Nós temos uma composição de centro-direita bastante interessante agora. Eu ressalto, com a reeleição do presidente Bolsonaro, nós temos agora condições de levar à diante pautas muito importantes para o Brasil, como a reforma tributária e a reforma administrativa. Essa composição certamente vai mudar o tom e a eficiência do Senado como um todo”. Aliado do atual presidente, Pontes fez uma defesa de Bolsonaro e detalhou sua experiência no governo: “Eu conheço o presidente Bolsonaro desde 2001. Ele era um dos deputados que apoiava o programa espacial brasileiro, apoiava com bastante ênfase. Assim como a participação do Brasil na Estação Espacial Internacional. Desde aquela época que nós temos contato e, durante o meu tempo como ministro, nós sempre tivemos uma convivência extremamente boa. Ele é uma pessoa extremamente preocupada com os destinos do país, com a proteção das pessoas do país. Muitas vezes mal entendido, mas é uma pessoa com um coração muito grande”.