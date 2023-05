Mausoléu de Pelé é inaugurado e aberto ao público em Santos

Inauguração do memorial de 200 metros quadrados em homenagem ao craque contou com a presença do ex-goleiro Edinho, filho do rei do futebol, que exaltou a iniciativa

Reprodução/Jovem Pan News Mausoléu do Rei Pelé fica na cidade de Santos, no litoral paulista, e pode ser visitado de graça pelos fãs do rei do futebol



Os fãs do maior jogador de futebol de todos os tempos, o rei Pelé, ganharam um novo espaço para exaltar seu legado. O Mausoléu de Pelé foi inaugurado e aberto ao público nesta segunda-feira, 15, em Santos, no litoral de São Paulo. A inauguração do memorial contou com a presença do ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, que falou sobre a iniciativa em conversa com jornalistas: “Mais um momento marcante para nós da família e mais um impulso na eternização do nosso rei”. O túmulo dourado carrega imagens de momentos marcantes da carreira de Pelé e há ainda duas estátuas em tamanho real do ex-jogador e exibição das camisas que vestiu ao longo da carreira jogando pelo Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Em entrevista à Jovem Pan News, o torcedor histórico do Santos, Cosmo Damião Freitas, falou sobre a inauguração do monumento: “Eu fui o primeiro a pisar nesta linda responsabilidade que é essa homenagem que se presta hoje ao rei. Esse mausoléu é fantástico, mas o que mais me emocionou foi ele estar em volta de fotografias, com o povo brasileiro o abraçando, porque o Pelé é eterno”.

Paulo Santos, que é gerente do memorial, detalhou os itens que o público pode ver no mausoléu: “Vão encontrar um espaço super personalizado, feito com muito carinho. São 200 metros quadrados, tem estátuas de tamanho real feitas em latão do rei, tem na sepultura réplicas da Taça Jules Rimet, painéis com gols feitos pelo rei e também o famoso soco no ar. Nas paredes, a torcida do santos, e no piso o gramado sintético imitando um campo de futebol”. O local fica a menos de 1 km da Vila Belmiro, a entrada é de graça e os interessados devem reservar os ingressos na internet. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado da progressão de um câncer de cólon.

*Com informações do repórter David de Tarso