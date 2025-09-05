MC Ryan será intimado para prestar depoimento na CPI dos Pancadões

Investigação tem como objetivo estudar os possíveis vínculos com o crime organizado, buscando que a prefeitura adote medidas para mitigar os transtornos à população

Reprodução/Instagram/@imcryansp Recentemente, a CPI foi palco de um incidente envolvendo o ativista Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP



O funkeiro MC Ryan está no centro das atenções após ser intimado a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Pancadões, na Câmara Municipal de São Paulo. Inicialmente, MC Ryan foi convidado a participar, mas sua ausência levou à necessidade de uma convocação formal. A CPI tem como objetivo investigar a realização dos pancadões e possíveis vínculos com o crime organizado, buscando que a prefeitura adote medidas para mitigar os transtornos à população. O requerimento de intimação foi feito pelo vereador Rubinho Nunes.

A ausência de MC Ryan como convidado gerou a necessidade de uma intimação formal, obrigando-o a prestar esclarecimentos sobre sua ligação com os eventos realizados em diversas regiões da capital paulista. A CPI dos Pancadões busca entender a dinâmica desses eventos e sua possível conexão com atividades criminosas, visando a implementação de políticas públicas eficazes para controlar a situação.

Recentemente, a CPI foi palco de um incidente envolvendo o ativista Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, que afirmou a presença do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Câmara Municipal. A declaração gerou um bate-boca com o vereador Rubinho Nunes, que ameaçou prender Torres caso ele não se retratasse. A situação foi contornada após a intervenção de outros vereadores, mas destacou a tensão e a complexidade das investigações em curso.

Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA