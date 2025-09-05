Karol G chega ao Brasil, visita estádio do Corinthians e atende fãs

Em um momento de grande proximidade com o público, a artista distribuiu abraços, autógrafos e fotos, além de cantar um trecho de seu sucesso ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Montagem/Reprodução/X/@trechonews/Instagram/@karolg Desde sua chegada, Karol G tem usado as redes sociais para interagir com o público brasileiro.



A cantora colombiana Karol G chegou a São Paulo para se apresentar no show do intervalo da NFL, do jogo Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, e foi recebida por uma multidão de fãs na frente do hotel onde está hospedada. Em um momento de grande proximidade com o público, a artista distribuiu abraços, autógrafos e fotos. A cantora ainda cantou um trecho de seu sucesso “Si Antes Te Hubiera Conocido” com os fãs. Para reforçar sua conexão com o Brasil, ela exibiu uma bandeira brasileira com seu rosto e vestiu a camisa da Seleção.

Detalhes do evento e outras atrações

O show de Karol G acontecerá nesta sexta-feira (05) na Neo Química Arena, durante a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O evento começa às 21h15 (horário de Brasília) e será transmitido pela ESPN, Disney+, SporTV e Cazé TV. A apresentação da colombiana, com duração de 12 a 15 minutos, terá um formato similar ao do Super Bowl, com um medley de seus maiores sucessos.

Além dela, a cantora Ana Castela cantará o Hino Nacional Brasileiro antes do jogo. O show marcará a primeira vez que a NFL transmitirá um halftime show globalmente e ao vivo pelo YouTube.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde sua chegada, Karol G tem usado as redes sociais para interagir com o público brasileiro. Ela visitou a arena do evento e compartilhou fotos com a mensagem: “São Paulo, você está pronto? O show do intervalo da NFL está prestes a ser dominado pela Karol G”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias