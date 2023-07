Médico faz alerta sobre cirurgias plásticas e procedimentos estéticos: ‘Nenhuma outra especialidade foi habilitada’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Alexandre Senra falou sobre a evolução do procedimento estético no Brasil

Reprodução/Jovem Pan News Cirurgião plástico Alexandre Senra durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



A cirurgia plástica avançou significativamente nos últimos anos no Brasil, com a introdução de técnicas inovadoras que oferecem resultados mais precisos e menos invasivos. De acordo com os dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), o país é o segundo maior em realização de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. A lipoaspiração, por exemplo, é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil. Em 2020, ano em que foi feito o estudo da Isaps, a lipoaspiração ficou em primeiro lugar no ranking de procedimentos estéticos mais feitos no país. Apesar disso, o cirurgião plástico Alexandre Senra alertou os pacientes que buscam por procedimentos estéticos com profissionais de outra área. Segundo ele, apenas médicos estão aptos para tal função. “As pessoas devem procurar médicos habilitados para realizarem procedimentos estéticos, que basicamente são os cirurgiões plásticos e os dermatologistas. Existe uma evasão muito grande da especialidade, principalmente nessa área, e a realização desses procedimentos por pessoas inabilitadas acabam causando complicações, problemas e às vezes até morte. É importante que a pessoa, antes de procurar, se certifique que ela está caindo na mão de um profissional que tem a expertise para realizar o que está sendo proposto. Nenhuma outra especialidade foi treinada e habilitada para fazer esse tipo de procedimento. O médico tem conhecimento anatômico, das complicações e está habilitado para fazer de forma segura e eficaz. Geralmente, hoje, isso está sendo feito por profissionais que não são médicos e isso é muito ruim”, comentou na manhã desta sexta-feira, 28, durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

Confira a íntegra da entrevista com o cirurgião plástico Alexandre Senra: