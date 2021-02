Médicos, enfermeiros intensivistas e psicólogos: conheça as profissões mais promissoras de 2021

Profissionais de telemarketing, especialistas em finanças e analista de dados também integram o ranking dos cargos em alta neste ano

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda A procura por especialistas em saúde mental também subiu, com aumento de 34% nas contratações



O coronavírus tirou milhares de empregos no Brasil, mas acabou impulsionando outras áreas, que antes não estavam em destaque. Médicos especializados aparecem no topo da lista de profissões que vão impulsionar o mercado de trabalho em 2021, segundo uma pesquisa do LinkedIn. Em 2020, a demanda por enfermeiros de terapia intensiva cresceu 820% na comparação com o ano anterior. A procura por especialistas em saúde mental também subiu, com aumento de 34% nas contratações. Na avaliação da Rosana Daniela Marques, gerente de gestão de pessoas da Crowe, essa área continuará em alta mesmo no pós-pandemia. “Passada a pandemia, os profissionais de saúde emocional, os profissionais que atuam com recolocação, transição de carreira, também serão muito demandados. Afinal de contas, os efeitos da pandemia começam a surgir com o passar do tempo.”

Seguindo a tendência de anos anteriores, profissões relacionadas à área de tecnologia continuam em destaque. Mas a pesquisa do LinkedIn chama a atenção ao ressaltar a importância de especialistas em marketing digital e comércio online. Em 2020, diversos serviços precisaram fechar as portas por causa da pandemia, e a internet foi a única alternativa. A Cecy Varetto é um exemplo de que a área comercial está contratando. Ela trabalhava com produção de eventos, mas foi demitida em março. Em dezembro, a publicitária conseguiu uma vaga na área de marketing digital e a nova empresa está investindo na especialização dela no setor. “A gente tem tido muita procura justamente de clientes que antes só tinham site que mostravam o produto querendo converter isso em site de vendas. Com a pandemia, as pessoas estão em casa e aprenderam a trabalhar assim”, disse. Profissionais de telemarketing, especialistas em finanças e analista de dados são outros cargos que integram o ranking das profissões que estarão em alta neste ano.

*Com informações da repórter Nicole Fusco