‘Mega vacinação’ contra a Covid-19 começa neste sábado no Brasil

Neste sábado, 20, o Ministério da Saúde vai começar a campanha Mega Vacinação, uma mobilização nacional para incentivar a segunda e terceira dose da imunização contra a Covid-19 no país. De acordo com dados da pasta, 21 milhões de brasileiros estão com a segunda aplicação atrasada e mais de 9 milhões que já poderiam receber o reforço ainda não compareceram aos postos de saúde. Com o slogan “Proteção pela metade não é proteção”, a força-tarefa será realizada até 26 de novembro. No período, a pasta garante que os postos de vacinação em todo o país estarão preparados para intensificar a imunização. Nos próximos dias, o governo federal vai distribuir 4 milhões de doses da Pfizer e 1 milhão da Janssen. Até a chegada das vacinas da fabricante Johnson&Johnson, Estado e município de São Paulo estão com a vacinação de quem recebeu a dose única em espera. O Ministério havia determinado que as pessoas tomassem a segunda aplicação dois meses depois da primeira. Uma terceira dose ainda seria administrada 5 meses depois da segunda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cobrou explicações da decisão. Em um ofício endereçado ao ministro Marcelo Queiroga, a Anvisa pede os dados que embasaram a opção por dar mais duas doses, sendo que a própria fabricante não tem pesquisas sobre isso. A agência ressaltou que a fabricante e a agência reguladora dos Estados Unidos entendem a segunda dose como reforço, e não como parte do esquema vacinal primário.

*Com informações da repórter Nanny Cox