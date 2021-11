Megaoperação da polícia em estados brasileiros prende 10 suspeitos de aplicarem golpe em idosa

Suspeitos foram encontrados pela polícia no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Ceará e tinham invadido conta de mulher causando prejuízo de R$ 400 mil

Divulgação/ PCPR Operação conjunta prendeu pessoa em três estados



Dez pessoas foram presas nesta sexta-feira, 19, em uma megaoperação batizada “Spider” que ocorreu simultaneamente no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e no Ceará, cumprindo, além das prisões, 12 mandados de busca e apreensão. Os detidos são suspeitos de invadir eletronicamente a conta bancária de uma idosa que mora em Brasília, fazendo um empréstimo bancário de alto valor e transferindo o dinheiro para contas de empresas fictícias e pessoas físicas. As transferências foram para contas do interior de Goiás, de Fortaleza e Rio de Janeiro. O prejuízo é estimado em pelo menos R$ 400 mil. Além das transferências, os criminosos usaram máquinas de crédito e débito para fazer a distribuição do dinheiro roubado da idosa. Os detidos responderão pelo crime de furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se condenados, poderão passar até 26 anos presos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga