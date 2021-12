Menina de 9 anos atingida por bala perdida no Rio recebe alta

Manuela Griffo, que estava brincando em praça quando foi alvejada, foi internada no último dia 26 e precisou passar por cirurgia

Google Street View/Reprodução Menina de nove anos foi atingida por bala perdida em praça de Campo Grande



A menina Manuela Griffo, de 9 anos, internada desde o último dia 26 após ser atingida por uma bala perdida enquanto brincava em uma praça do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu alta do hospital particular no qual estava nesta terça-feira, 28, após passar por uma cirurgia para a retirada do projétil. A polícia analisa imagens de circuitos de segurança da região e colhe depoimentos para determinar como ela foi atingida e de onde partiu o disparo, já que nenhum tiroteio ou operação policial era realizada no momento em que a garota foi vitimada. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, que mede a violência armada no Rio de Janeiro, somente em 2021 quase 20 crianças foram atingidas por balas perdidas. Dessas, pelo menos quatro morreram.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga