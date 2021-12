Menina de um ano e oito meses morre após motorista invadir contramão em estrada no RJ

O motorista de uma caminhonete que entrou na contramão em uma estrada do norte do Rio de Janeiro, provocando um grave acidente e matando uma menina de um ano e oito meses

Acervo familiar Menina de um ano e oito meses morreu em acidente no Rio de Janeiro



Uma menina de um ano e oito meses que estava em um carro de passeio morreu neste domingo, 26, após o carro no qual ela estava ser atingido por uma caminhonete que entrou em uma contramão da RJ-216, estrada que liga a cidade de Campos, no norte do Rio de Janeiro, ao litoral fluminense. Outros quatro ocupantes do veículo no qual a criança estava também ficaram feridos, assim como o motorista do carro que causou o acidente. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento no qual a caminhonete entra indiscriminadamente na contramão, batendo de frente com o carro de passeio. O homem foi ouvido pela polícia e deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O corpo de Giovana Araújo foi sepultado em Campos nesta terça-feira, 28, e os parentes da menina pedem que o autor da colisão seja preso.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga