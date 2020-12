Meninas de quatro e sete anos morrem durante troca de tiros no RJ

Crianças eram primas e brincavam na frente de casa quando agentes de segurança trocaram tiros com motociclista suspeito; elas foram socorridas, mas não resistiram

Acervo familiar/05.12.2020 Emily e Rebeca morreram durante troca de tiros



Duas meninas, de quatro e sete anos de idade, morreram baleadas na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 4, após uma troca de tiros. As crianças eram primas e, segundo informações preliminares, estariam brincando no portão de casa quando agentes de segurança abordaram um motociclista nas proximidades da residência. O suspeito teria reagido e dado início à troca de tiros. As crianças, identificadas como Emily Vitória e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, foram baleadas na barriga, na cabeça e nos braços. Elas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na Unidade de Pronto Atendimento para a qual foram levadas. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga