Dani Calabresa recebe apoio de famosos após novos detalhes de assédio sexual praticado por Marcius Melhem

Guga Noblat, Danilo Gentili, Simone e Simaria, Fábio Porchat, Fabiola Nascimento e outros artistas fizeram publicações elogiando a coragem da humorista em denunciar o ex-diretor da TV Globo

Divulgação/Globo/Reprodução/Instagram/calabresadani Marcius Melhem está sendo criticado e Dani Calabresa está recendo apoio nas redes sociais



Os casos de assédio sexual envolvendo Marcius Melhem foram detalhados – principalmente os sofridos pela atriz e humorista Dani Calabresa – na Revista Piauí e ganharam grande repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira, 4. A reportagem, que ouviu 43 pessoas, conta episódios em que Melhem forçou contatos físicos, tentou beijar a força e chegou a tirar o pênis para fora, nessa ocasião, ele ainda pressionava Calabresa contra a parede durante uma confraternização de elenco do “Zorra”, em 2017. Segundo divulgado pela revista, o diretor do setor de humor da emissora também teria atrapalhado propositalmente projetos profissionais da atriz dentro da Globo. As denúncias de assédio sexual e moral foram feitas pela artista no dia 22 de dezembro de 2019 e ela chegou a ouvir de uma funcionária da Globo que ela deveria ir fazer “terapia”. O caso chegou a Carlos Henrique Schroder, um dos nomes do mais alto escalão da Globo, e a investigação contra Melhem continuou. Logo, outras mulheres passaram a denunciar o diretor ele acabou deixando a Globo de forma harmônica em março deste ano, algo que não agradou as vítimas.

Com os novos detalhes divulgados, o caso voltou a ter destaque e Melhem está sendo duramente criticado nas redes sociais. À Piauí, ele disse que “jamais cometeria algum ato de violência” e que há “fatos distorcidos” e “cenas que jamais ocorreram” na reportagem. O posicionamento do ex-diretor global não convenceu e Calabresa está recebendo apoio, inclusive de famosos. “Conheço toda história mais de ano, quando a Calabresa me contou. De lá pra cá, o que mais teve foi relativização e silêncio de esquerdomacho global defensor do feminismo. Esse é o feministão que disse que eu devo ser preso e que fazia ‘humor do bem’”, postou o apresentador Danilo Gentili no Twitter. “Dani Calabresa é a pessoa mais engraçada que trabalhei. Fazia rir gravando ou apenas numa conversa jogada fora. Um amor de ser humano, solidária e sempre muito simpática. Ler o que o Melhem fez a ela e outras deu azia, nojo e revolta. Que pague na Justiça e suma da TV”, escreveu o jornalista Guga Noblat.

“Toda minha solidariedade a Calabresa, que sempre foi muito muito muito foda em tudo que faz. Sem nunca precisar recorrer a qualquer ideologia pra isso”, comentou o humorista Maurício Meirelles e a dupla Simone e Simaria comentou a publicação: “Estamos contigo, Calabresa”. “Não passarão! Parabéns às mulheres que tiveram força e coragem para denunciar”, escreveu Fabio Porchat. “Todo o meu carinho para Calabresa pela coragem e firmeza nesse caso horrendo. Meu abraço apertado em todas vítimas”, apoiou a atriz Fabiula Nascimento no Instagram. “Estou muito chocada com tudo isso. Parabéns pela sua força de expor esse absurdo. Estou ao seu lado!!!”, acrescentou a atriz e cantora Emanuelle Araújo. “Um abraço apertado e toda minha solidariedade e carinho pra Calabresa e pra todas e todos que foram atingidos por esse comportamento abjeto, que absolutamente não cabe e nunca coube em nenhum momento e nenhum lugar”, postou o apresentador Felipe Andreoli.

Conheço toda história mais de ano, qdo @calabresadani me contou. De lá pra cá o que mais teve foi relativização e silêncio de esquerdomacho global defensor do feminismo. Esse é o feministão que disse que eu devo ser preso e que fazia “humor do bem”.https://t.co/KX0Iw8UKRv — Danilo Gentili (@DaniloGentili) December 4, 2020

Não passarão! Parabéns às mulheres que tiveram força e coragem para denunciar. https://t.co/aUrJ4tr7A8 — Fabio Porchat (@FabioPorchat) December 4, 2020

Dani Calabresa é a pessoa mais engraçada que trabalhei. Fazia rir gravando ou apenas numa conversa jogada fora. Um amor de ser humano, solidária e sempre muito simpática. Ler o que o Melhem fez a ela e outras deu azia, nojo e revolta. Que pague na Justiça e suma da TV. — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 4, 2020

Estamos contigo @calabresadani ❤ — Simone e Simaria (@SimoneeSimaria) December 4, 2020

Um abraço apertado e toda minha solidariedade e carinho pra @calabresadani e pra todas e todos que foram atingidos por esse comportamento abjeto, que absolutamente nao cabe e nunca coube em nenhum momento e nenhum lugar. — @andreolifelipe (@andreolifelipe) December 4, 2020