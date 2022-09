Menino de 11 anos denuncia padrasto após agressões contra ele e a irmã de 2 anos

Indignado com a violência, o garoto fugiu de casa e foi até a delegacia mais próxima prestar depoimento

Pixabay Fábio de Oliveira Mendes é indiciado pelo crime de tortura após agredir os enteados



No Rio de Janeiro, um menino 11 anos fugiu de sua casa, em Nilópolis, e procurou uma delegacia para denunciar o próprio padrasto após apanhar junto com a irmã, de apenas 2 anos. O homem, identificado como Fábio de Oliveira Mendes, utilizou um cabo USB para agredir as crianças e foi preso após confessar o crime. No depoimento, o menino agredido disse que foi tentar defender a irmã das agressões cometidas pelo padrasto. Indignado com a violência, o garoto fugiu de casa e foi até a delegacia mais próxima. As investigações apontam que a mãe das duas crianças também sofria maus tratos e apanhava desse mesmo homem. As crianças foram encaminhadas para exame de corpo de delito, que confirmou as lesões corporais. O caso é acompanhado de perto pelo Conselho Tutelar do Rio de Janeiro e o agressor foi indiciado pelo crime de tortura.

