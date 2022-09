No Rio de Janeiro, milícias roubam gás encanado por meio de desvios clandestinos

Dutos são conectados em casas e apartamentos e moradores são devidamente cobrados pelos criminosos

Pixabay Ligações clandestinas de gás tem sido feitas pela milícia em residências do Rio de Janeiro



A Polícia do Rio de Janeiro está investigando um novo e lucrativo negócio das milícias, que não param de crescer e diversificar suas atividades. De acordo com as autoridades, os milicianos roubam gás encanado através da perfuração dos dutos da concessionária de distribuição de gás residencial. São feitos desvios e ligações clandestinas até casas e apartamentos, que são devidamente cobrados pelos criminosos. Diversas denúncias desta prática foram recebidas pela Polícia. Só em 2022, as autoridades já desfizeram 165 ligações clandestinas de gás encanado e 32 pessoas foram presas em flagrante. Ao todo, foram realizadas 9 operações. Os casos têm se concentrado onde a milícia tem mais predominância, na Zona Oeste da capital fluminense, mas também há registros na Baixada Fluminense. As autoridades se preocupam com o risco que essas ligações, muitas vezes feitas com canos e dutos de PVC, representam aos consumidores.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga