Menino de 11 anos é atingido por bala perdida no Rio de Janeiro

Disparos ocorreram durante uma troca de tiros entre a polícia e traficantes da região de Bangu, Zona Oeste da capital fluminense

Pixabay Menino de 11 anos foi atingido por bala perdida, no Rio de Janeiro, mas passa bem



Um menino de apenas 11 anos de idade foi atingido por uma bala perdida nesta quinta-feira, 25, no Rio de Janeiro. O garoto foi ferido de raspão no braço, precisou de atendimento médico e recebeu alta durante a noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado para averiguar a ocorrência durante o fim da tarde e, segundo testemunhas, a criança estaria dentro da Escola Municipal Nações Unidas, mas a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. Nesta quinta o clima ficou tenso nas proximidades da escola em Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense, onde houve uma operação da polícia na comunidade do Quarenta e Oito. A ação teve intensos conflitos entre policiais e traficantes que atuam no roubo de cargas e veículos na região. De acordo com a polícia, os agentes foram recebidos a tiros no início da operação e houve confronto em uma localidade conhecida como Caminho dos Borges. Após os disparos, os agentes encontraram dois suspeitos feridos, que foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Um terceiro homem foi preso e foram apreendidos um fuzil, uma pistola, três granadas, uma grande quantidade de drogas, telefones celulares, 50 cartões de crédito, máquinas para a utilização de cartões, cadernos com a contabilidade do tráfico de drogas e um veículo roubado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga