Mensagens mostram detalhes de ligação entre delegado e ex-chefe da Polícia Civil presos no RJ

Maurício Demétrio e Allan Turnowski tiveram áudios e conversas interceptadas pelo Ministério Público durante a investigação de um esquema de corrupção dentro da corporação

Tânia Rego/ Agência Brasil Allan Turnowsk foi preso em operação do Ministério Público do Rio de Janeiro



Mensagens e áudios interceptados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no âmbito de investigações em torno de um caso de corrupção e pagamento de propina dentro Polícia Civil apontam uma ligação muito próxima entre o delegado Maurício Demétrio, detido no ano passado, e o ex-chefe da corporação no Estado, Allan Turnowski, preso na última sexta-feira, 9. Em um dos áudios, ao comentar a prisão de um terceiro delegado em 2018, Marcelo Martins, Demétrio diz a Turnowski que o colega detido na época deveria ter falado “com a gente” sobre o ocorrido. Para o MP, a fala é uma referência clara a um suposto esquema de propina dentro da polícia do Rio de Janeiro. Já Turnowski diz para Demétrio se cuidar. Ambos concordam que o colega então preso teria cometido um erro grave ao não procurá-los para pagar propina. Martins, chamado de “anão” por eles nas mensagens e nos áudios, foi preso em março de 2018 durante uma operação da Força Tarefa da Lava Jato. Em outros diálogos, Turnowski afirma que ele e Demétrio eram “um CPF só” e que precisavam se salvar para proteger um ao outro. Tanto Turnowski quanto Demétrio foram denunciados por organização criminosa e ligação com a contravenção. Nesta semana, a justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de habeas corpus da defesa do ex-chefe da Polícia Civil, que pretendia disputar um cargo de deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga