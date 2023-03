Mercadante diz que BNDES ‘jamais ficará omisso’ diante de crise das Lojas Americanas

Presidente do banco afirmou no mês passado que poderia oferecer crédito aos fornecedores da empresa

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aloizio Mercadante é o atual presidente do BNDES



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o banco jamais será omisso ou passivo no caso das Lojas Americanas e que já conversou com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) sobre a crise da rede varejista brasileira. Mercadante acrescentou que está discutindo um conjunto de medidas para enfrentar problemas de crédito. Ele disse que é preciso fortalecer o varejo nacional e a economia brasileira como um todo. Muitos varejistas e fornecedores têm argumentado que o crédito ficou mais caro e mais escasso após a crise nas Lojas Americanas, que pediu recuperação judicial no início de 2023 por inconsistências contábeis de pelo menos R$ 20 bilhões. “Não tivemos já, fomos incluídos na Febraban, e nós estamos discutindo um conjunto de medidas para enfrentar um pouco essa aversão ao risco e alguns problema localizados que temos de crédito e fortalecer o varejo e fortalecer a economia de uma forma geral”, disse o presidente do BNDES. No mês passado, Mercadante afirmou que o BNDES não colocaria nenhum centavo nas Lojas Americanas, mas ressaltou que poderia oferecer crédito aos fornecedores, que empregam milhares de pessoas. Na ocasião, ele citou as conversas com a Febraban e com o Ministério da Fazenda.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga