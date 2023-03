Mercado de varejo registra alta de clientes em lojas físicas

Estabelecimentos têm alta de 6% em visitas em fevereiro de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado

O fluxo de visitantes em lojas físicas cresceu 6% em fevereiro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado em todo o país, conforme mostra um estudo realizado pela Venture Capital & Partners em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). As unidades dentro de shoppings, a alta foi de 8%, enquanto as lojas de rua tiveram aumenta de 13% na quantidade de visitas de consumidores. Segundo Flávia Pini, uma das responsáveis pelo levantamento, o fluxo de visitação contou com aumento em metade setores. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e cosméticos registraram um crescimento de 41%. Tecidos, vestuário e calçados, assim como artigos de uso pessoal e doméstico, contaram com expansão de 6%. “Em fevereiro, que é um mês em que, relativamente, o ano começa no Brasil, por causa do Carnaval, a gente entendeu que essa tendência de alta permanece, ainda que os desafios macroeconômicos e políticos externos sejam muito grandes. Existe uma tendência de consolidação e de alta”, diz.

Em relação ao volume de vendas, a quantidade de boletos teve alta de21% no Brasil. Os destaques positivos foram no Nordeste no Sul, ambos com 23%. Na questão de faturamento nominal, a maior alta também foi constatada no Nordeste, 26%, seguida pelo Sul, 24%. De acordo com a sócia da empresa que fez a pesquisa, uma coisa que a pandemia trouxe para ficar é o uso da internet para gerar mais venda: “A loja vira um grande provador, um grande estúdio para gerar conteúdo. É um lugar de retirada, de coalizão de marcas, marcas se juntando para dar mais experiência. A gente está retomando um cenário pré-pandêmico, mas com uma roupa nova do varejo, com mais eficiência. A agenda é de eficiência, que está pensando como que aumentar vendas, mas também reduzir despesas, não é crescer a qualquer custo. A gente precisa ter é tecnologia, uma agenda de transformação digital, para ter rentabilidade”, diz.