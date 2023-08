Mercado Livre lança serviço de streaming com filmes e séries de graça

Ideia é aumentar o número de anúncios publicitários dentro da plataforma

O Mercado Livre lançou o “Mercado Play”, um serviço de streaming que disponibiliza gratuitamente aproximadamente 1,6 mil títulos, com 6 mil horas de conteúdos. De acordo com a empresa, o objetivo não é concorrer com serviços como Netflix. A ideia é aumentar o número de anúncios publicitários dentro da plataforma. Inclusive, no serviço, a receita virá dos anúncios inseridos ao longo dos filmes e séries, por meio do Mercado Ads, unidade de publicidade digital do grupo. O serviço tem parceria com as plataformas Disney+, Star+, HBO Max e Paramount+, que oferecem acesso gratuito a parte do seu conteúdo. No entanto, outra parte segue fechada para assinantes. Inclusive, agora, o Mercado Livre comercializa pacotes de assinatura destes canais. O novo streaming tem por objetivo atingir 77 milhões de usuários no Brasil do Mercado Livre. Segundo a empresa, cerca de 30% da base de usuários foram escolhidos de forma aleatória para ter acesso à programação gratuita desde a última quarta-feira, 9. Os demais usuários terão acesso até o final deste mês.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.