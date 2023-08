Lula viaja ao Paraguai nesta segunda-feira para posse do novo presidente

Santiago Peña assume o comando do país vizinho nesta terça-feira, 15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca na tarde desta segunda-feira, 14, para Assunção, no Paraguai, onde participará, na terça-feira, 15, da cerimônia de posse do novo presidente paraguaio, Santiago Peña. O mandatário eleito já esteve em Brasília duas vezes para tratar do acordo a respeito da hidrelétrica de Itaipu e renegociar as regras após o vencimento do contrato de 50 anos. O Paraguai pleiteia o direito de vender a chamada “energia excedente” para outros países além do Brasil. Em nota sobre a visita, o Ministério das Relações Exteriores destaca: “O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, país que abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas de Estados Unidos e de Portugal. Estima-se que 245 mil brasileiros vivam atualmente em território paraguaio. A relação bilateral abrange temas de interesse estratégico para as duas nações, como a usina Itaipu Binacional, combate a ilícitos e comércio e investimentos recíprocos”. Antes de se reunir com o presidente paraguaio, Lula deve encontrar o ex-presidente Fernando Lugo, primeiro presidente de esquerda do Paraguai, que sofreu um processo de impeachment em 2012.