Mesmo sem chuvas, cidade de São Paulo volta a registrar problemas nos semáforos

Prefeitura prevê, desde 2019, uma modernização do sistema e chegou a abrir licitação para a instalação de faróis inteligentes

Werther Santana/Estadão Conteúdo Semáforo apagado no Largo do Arouche, região central da capital paulista



A cidade de São Paulo tem semáforos quebrados em todas as regiões e a Prefeitura prevê, desde 2019, uma modernização do sistema e chegou a abrir licitação para a instalação de faróis inteligentes. Entretanto, o processo está travado à espera de uma análise do Tribunal de Contas do Município (TCM). Enquanto isso, motoristas e pedestres da capital paulista sofrem com este problema. Em entrevista à reportagem da Jovem Pan News, o chaveiro José Carlos relatou a questão na esquina da rua Largo do Arouche com a Duque de Caxias, onde o semáforo está sem funcionar a cerca de três semanas, o que tem causado transtorno e acidentes.

O chaveiro conta que essa não é uma exclusividade só daquela rua e que no Centro outros pontos enfrentam a mesma dificuldade: “A gente que paga o pato e pode a qualquer momento um pedestre ser atropelado, até mesmo uma criança, por conta desse farol quebrado aí. É um absurdo isso. E não é só esse farol aqui não, se andar aqui pra baixo vão ver que tem vários semáforos na mesma situação que esse”. A informação dada pelo José Carlos foi confirmada pela reportagem e outros semáforos da rua Duque de Caxias não estavam funcionando. Próximo ao Mercado Municipal, outro semáforo danificado foi flagrado pelas imagens causando transtorno no trânsito.

Na Zona Lesta, na Avenida Aricanduva foi verificado o mesmo problema de semáforos desligados. Em 2019, foi feita uma licitação de R$ 900 milhões para contratar uma empresa que faria a manutenção dos equipamentos e a instalação dos chamados semáforos inteligentes. O processo ainda não aconteceu, a Prefeitura chegou a afirmar que teria início no mês de julho, mas foi adiado. A nova data informada é para o mês de agosto.

Em coletiva de imprensa, o prefeito Ricardo Nunes comentou sobre o atraso: “Por parte da Prefeitura estamos absolutamente prontos, com todos os documentos necessários e os estudos. Há a necessidade de ser feito através da PPP [Parceiria Público-Privada]. Uma economia de R$ 2,3 milhões por mês, com relação à comparação da reestruturação se fosse feita com uma contratação direta. Além de diminuir R$ 5 milhões por mês que a CET gasta para poder manter o sistema. Nós não vamos mais gastar esse dinheiro com a CET porque a empresa que vai cuidar da manutenção. Então a data que eu falei pro final de julho fica prorrogada, por conta dessa questão no Tribunal de Contas, para agosto. E eu espero verdadeiramente que não volte no final de agosto e dê uma nova data para vocês por conta de alguma ação externa”.

O contrato de licitação está sendo analisado pelo TCM, que pede maior clareza. A Prefeitura pretende passar os cuidados com semáforo para a empresa que faz a iluminação pública de São Paulo. No entanto, como já existe um contrato firmado, seria necessário colocar um aditivo de R$ 1 bilhão. A Câmara Municipal aprovou uma lei para permitir esse aditivo. Segundo a CET, tem aumentado o número de furtos de cabos da rede, o que afeta diretamente o funcionamento dos semáforos. Foram cerca de 2,6 mil casos nos primeiros quatro meses deste ano, um aumento de 85% em comparação a 2021.

*Com informações da repórter Camila Yunes