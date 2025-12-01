Pix registrou novo recorde de transações diárias, afirma BC

Foram 297,4 milhões de transações em um único dia, somando R$ 166,2 bilhões na última sexta-feira (28)

© Bruno Peres/Agência Brasil O recorde anterior havia sido alcançado em 5 de setembro deste ano, data em que o sistema registrou 290 milhões de transações



O Pix bateu um novo recorde de transações diárias na última sexta-feira (28). Foram 297,4 milhões de transações em um único dia, somando R$ 166,2 bilhões.

O recorde anterior havia sido alcançado em 5 de setembro deste ano, data em que o sistema registrou 290 milhões de transações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, diz o Banco Central, em nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo