Metrô de SP: Licitação para novo túnel entre as estações Paulista e Consolação será lançada no dia 23

A obra deve levar entre 18 e 24 meses para ficar pronta; ou seja, pode estar funcionando até 2023

José Patrício/Estadão Conteúdo Agora, com o novo túnel, será ampliada a capacidade de transferência gratuita de passageiros entre as estações



O Metrô de São Paulo publicou no Diário Oficial, no sábado, 19, a abertura da licitação para contratar obras do novo túnel de ligação entre as estações Consolação, da Linha Dois-Verde, e Paulista, da Linha Quatro-Amarela. A nova ligação entre as estações deve melhorar a conexão dos passageiros entre as linhas. A motivação para a construção do novo túnel veio logo que a Linha Quatro ganhou maior movimento em 2011 e o fluxo de passageiros cresceu.

Agora, com o novo túnel, será ampliada a capacidade de transferência gratuita de passageiros entre as estações. Os projetos elaborados mostram que essa nova conexão será feita através de uma passagem subterrânea. Com isso, a atual ligação deverá ser usada apenas para o deslocamento no sentido da estação Consolação, enquanto a nova atenderá aos passageiros que seguem para a estação Paulista. O edital da concorrência será publicado no dia 23 de dezembro. As propostas devem ser recebidas em março de 2021. A obra em São Paulo deve levar entre 18 e 24 meses para ficar pronta. Ou seja, pode estar funcionando até 2023.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida