Michelle Bolsonaro encerra caravana no Nordeste em busca de apoio do eleitorado feminino

No domingo, 16, a primeira dama participou de evento em Feira de Santana, na Bahia, junto com ex-ministras, senadoras eleitas e lideranças locais

Reprodução/Jovem Pan News Michelle Bolsonaro discursou para apoiadoras em Feira de Santana, na Bahia



Neste final de semana, a comitiva liderada por Michelle Bolsonaro concluiu um giro por cidades do Nordeste em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL). No domingo, 16, a primeira dama participou do evento Mulheres em Defesa de Bolsonaro, em Feira de Santana, na Bahia, junto com ex-ministras, senadoras eleitas e lideranças locais. A reunião teve o intuito de diminuir a rejeição do presidente com o eleitorado feminino e destacar ações do governo para mulheres e para a família. Em seu discurso, Michelle também atacou a oposição e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem chamou de o “câncer da nação”, e lembrou da decisão de Bolsonaro de acolher religiosos, principalmente da Igreja Católica, perseguidos na Nicarágua. “Nós estamos aqui e somos pessoas que acreditam em Deus. E a palavra do senhor fala que o sábio se inclina para a direita e os tolos se inclinam para a esquerda. E esse Brasil vai ser liberto desse povo maldito”, declarou. Ao longo de três dias, a caravana liderada pela primeira dama percorreu 11 cidades de todos os estados do Nordeste. Até o dia 30 de outubro, o movimento Mulheres com Bolsonaro deve continuar visitando município em todas as regiões do Brasil.

*Com informações do repórter Vinicius Alexis