Miliciano foragido é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

Criminoso de apenas 21 anos tinha dois mandados de prisão abertos contra ele e foi abordado na saída de uma academia de ginástica no bairro da Paciência

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Investigação da Operação Dinastia foi conduzida por policiais federais do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas e pela Delegacia de Repressão a Drogas da PF



Um miliciano de apenas 21 anos de idade, que estava foragido, foi preso nesta quarta-feira, 12, na Zona Oeste da capital fluminense. Ele era um dos investigados na Operação Dinastia, que foi deflagrada pela Polícia Federal e demais forças de segurança do Rio de Janeiro em 25 de agosto deste ano. O foragido tinha dois mandados de prisão abertos contra ele e foi abordado na saída de uma academia de ginástica no bairro da Paciência. Essa é uma região dominada por grupos paramilitares. O miliciano foi preso em flagrante e com ele estava uma pistola .40, duas granadas, colete balístico, fardamento tático, um fuzil desmontado, grande quantidade de munição e um veículo supostamente clonado. O preso e os materiais apreendidos foram levados para a superintendência da Polícia Federal, na região Central da cidade. Lá foram tomados todos os procedimentos para manter a prisão. A investigação da Operação Dinastia foi conduzida por policiais federais do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas e pela Delegacia de Repressão a Drogas da PF. A operação resultou no cumprimento de 23 mandados de prisão temporária contra suspeitos de fazerem parte daquela que é considerada a maior milícia do Rio de Janeiro e domina teritórios da Zona Oeste da capital.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga