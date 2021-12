Milton Leite é reeleito presidente da Câmara de São Paulo

Vereador recebeu 49 votos dos 55 parlamentares da Casa e vai comandar o Legislativo paulistano em 2022

Foto: MÁRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO O vereador Milton Leite (DEM), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, é reeleito para comandar o Legislativo em 2022



O vereador Milton Leite (DEM) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira, 15. Ele irá comandar o Legislativo municipal em 2022. Sem emoções no plenário, Leite recebeu 49 votos contra seis do sempre candidato Celso Giannazi (PSOL), de um total de 55 vereadores. “No ano vindouro, devemos votar projetos importantes, nós temos o plano diretor, temos a lei de zoneamento, uma série de projetos importantes, intervenções urbanas que nós vamos dar celeridade. O ano de 2022 é um ano cheio para essa Casa. Mesmo com eleição, a pauta da Câmara Municipal da regulação urbanística dessa cidade tem muito a fazer, porque isso traz investimento para a cidade”, disse Milton Leite, que contou com o apoio do PT ao PSDB para se reeleger presidente. Os demais cargos da mesa diretora também passaram pela votação em plenário. Foram eleitos a primeira vice-presidência, Rute Costa (PSDB) e o segundo vice-presidente, Atílio Francisco (Republicanos), o primeiro secretário, Fredinho (PT), e o segundo, Fernando Holiday (Novo), o primeiro suplente, George Rato (MDB) e o segundo, Milton Ferreira (Podemos). O corregedor geral da Câmara de São Paulo será Gilberto Nascimento Júnior (PSC).

*Com informações do repórter Marcelo Mattos