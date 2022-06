Ministério da Saúde confirma sétimo caso de varíola dos macacos no Brasil 

O paciente de Porto Alegre tem quadro clínico estável, sem complicações e está em isolamento domiciliar

Isaac Fontana/CJPress/Estadão Conteúdo O Ministério da Saúde confirmou sete casos de varíola de macacos no Brasil



O Ministério da Saúde confirmou o sétimo caso de varíola dos macacos no Brasil. Trata-se de um homem de 34 anos, residente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com histórico de viagens ao continente europeu. O paciente tem quadro clínico estável, sem complicações e está em isolamento domiciliar. Todas as pessoas que estiveram contato com ele estão sendo monitoradas por equipes de saúde. De acordo com a pasta, são quatro diagnósticos em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Outros nove casos, no entanto, seguem sendo investigados. O primeiro registro no país aconteceu em 12 de junho, no último domingo.

O Ministério da Saúde também demonstra preocupação com outra doença: a raiva humana. Um menino de apenas 4 anos morreu na zona rural de Bertópolis, interior de Minas Gerais, após ser infectado pelo vírus. Antes dele, um garoto de 5 anos e outros dois de 12 anos também morreram pelo mesmo motivo. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais monitora outro caso suspeito da doença. Trata-se de um adolescente de 17 anos, morador de zona rural de Teófilo Otoni.