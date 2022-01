Ministério da Saúde deve finalizar nesta semana mapeamento de doses necessárias da Coronavac para crianças

Novo contrato pode ser formado com o Instituto Butantan; laboratório já informou que possui 7 milhões de doses prontas para comercialização

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/12/2020 Frasco da vacina Coronavac



Nesta semana, o Ministério da Saúde deve finalizar o mapeamento a respeito da quantidade de doses da Coronavac necessárias para cobrir a vacinação das crianças e adolescentes de com idades entre 6 e 17 anos que não sejam imunocomprometidos de todo o Brasil. A partir da conclusão, um novo contrato pode ser fechado com o Instituto Butantan, produtor do imunizante no Brasil. O laboratório já informou que possui 7 milhões de doses prontas para comercialização.

No Distrito Federal, no momento em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a utilização da Coronavac nesse grupo, a secretaria de Saúde informou que já possuía no seu estoque mais de 500 mil doses da Coronavac. De acordo com a companhia de planejamento do DF, a Codeplan, Brasília possui cerca 230 mil crianças com idade acima de 6 anos, o que significa que o estoque atual do imunizante já poderia fazer a imunização completa com a primeira e a segunda dose de todas elas. Mas nem todos os Estados possuem o mesmo cenário.

Para Lêda Cardoso, mãe da Estela de 7 anos, o momento é de muita alegria e traz confiança para o retorno das aulas. “Porque uma dose já é melhor do que nenhuma. Uma dose já dá uma proteção adicional e já deixa a gente mais tranquilo, para ela poder frequentar a escola, reencontrar as amiguinhas… A gente sabe que a escola acaba juntando muita gente, ainda mais no retorno às aulas. Então dá uma segurança, sim”, comenta. Lêda ainda comenta que não teve dúvidas sobre o ato de imunizar a filha: “Todas as vacinas são seguras, são comprovadamente seguras, estão aprovadas, estão sendo utilizadas no mundo inteiro. E a gente vê que, no mundo inteiro, está dando certo, então não tenho nenhuma preocupação, não. Vacina é vacina e pronto”, afirmou.

Na unidade básica de Saúde (UBS) de Samambaia, na região administrativa do Distrito Federal, Téo Costa dos Santos, de 7 anos, acompanhou a mãe no preenchimento da ficha, sentou à espera da vacina e só olhou para o lado na hora da picada. Ele diz que não doeu: “Doeu só um pouquinho”. Ele e outras 268 crianças com mais de seis anos foram vacinadas neste domingo, 23, com a Coronavac na UBS. Outras três unidades básicas de saúde abriram no final de semana para vacinar crianças e adultos.

*Com informações da repórter Paola Cuenca