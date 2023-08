Ministério Público de São Paulo abre inquérito para investigar 123milhas

Agência digital de viagens cancelou todos os embarques previstos de setembro a dezembro deste ano

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo Senacon, a devolução somente por meio de voucher, como definiu a 123milhas em comunicado, infringe legislação



O MPSP (Ministério Público de São Paulo) abriu um inquérito para investigar supostas práticas abusivas praticadas pela 123milhas. A ação ocorre após a agência de viagens suspender os pacotes da linha PROMO na última sexta-feira, 18, e anunciar que não irá emitir as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro deste ano. De acordo com o MPSP, a abertura da investigação se deve ao elevado número de reclamações contra a 123milhas registradas em plataformas online. O Procon-SP, por exemplo, recebeu mais de mil queixas contra a empresa desde a suspensão dos pacotes promocionais. Na segunda-feira, 21, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) deu prazo de dois dias para que a empresa 123milhas esclarecesse a suspensão. No documento emitido, a Senacon desejava compreender como os clientes que tiveram suas passagens canceladas estão tendo seus dinheiros devolvidos. A autarquia também queria saber qual é o meio utilizado para a efetivação do reembolso. Além disso, a empresa precisou esclarecer quais os canais de atendimento estão disponíveis para os clientes que se sentirem lesados, pois havia sido disponibilizado apenas um e-mail para contato. Por fim, se a plataforma conseguiria cumprir obrigações contratuais assumidas.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.