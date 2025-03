Ministério Público investiga possível falha em briga generalizada em bloco de Carnaval em Minas Gerais

Incidente, que ocorreu na noite de segunda-feira (3), resultou na morte de uma mulher e deixou 14 pessoas feridas após tiroteio; até o momento, dois suspeitos foram detidos

Reprodução/Câmera de Segurança Corre-corre no Carnaval de Rio Pomba (MG) após troca de tiros entre dois homens



O Ministério Público de Minas Gerais está atualmente investigando possíveis falhas de segurança que culminaram em uma briga generalizada durante um bloco de Carnaval na cidade de Rio Pomba. O trágico incidente, que ocorreu na noite de segunda-feira (3), resultou na morte de uma mulher e deixou 14 pessoas feridas por disparos de arma de fogo. Em resposta ao caos e à violência, a prefeitura local tomou a decisão de cancelar os eventos programados para o dia seguinte como medida de segurança e respeito às vítimas.

As investigações estão sendo conduzidas pela Promotoria de Justiça de Rio Pomba, em estreita colaboração com as polícias Militar e Civil. Até o momento, dois suspeitos foram detidos em conexão com o incidente. Um deles, um homem de 25 anos, foi encontrado em posse de uma pistola austríaca Glock 9 mm, equipada com dois carregadores, sendo um deles estendido. A identidade do segundo suspeito permanece em sigilo, e ele tem se recusado a colaborar com as investigações, conforme informações da Polícia Militar de Minas Gerais.

Em meio à comoção, a Prefeitura de Rio Pomba emitiu uma nota oficial lamentando profundamente o ocorrido. O texto destacou que o Carnaval da cidade sempre foi “um evento de alegria e celebração, atraindo moradores e visitantes para momentos de diversão e confraternização. No entanto, o evento deste ano foi manchado por momentos de terror, atribuídos à ação de criminosos vindos de outras cidades, que provocaram o tumulto e a violência”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A prefeitura também elogiou a rápida e eficaz ação da Polícia Militar, que conseguiu prender os suspeitos e apreender a arma utilizada no crime. As autoridades locais continuam a acompanhar o caso de perto e asseguram que estão empenhadas em esclarecer todos os detalhes do incidente e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça. A comunidade de Rio Pomba permanece em estado de choque, enquanto aguarda por respostas e medidas que possam prevenir a repetição de tragédias semelhantes no futuro.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA