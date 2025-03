Bloco de Carnaval em Juiz de Fora termina em confusão e críticas à polícia

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas caídas no chão, enquanto muitos expressam indignação pelo uso de spray de pimenta por parte dos agentes

Divulgação/PCMG Prefeitura de Juiz de Fora também se posicionou sobre o ocorrido,



Na noite de sábado (1º), um bloco de Carnaval em Juiz de Fora, Minas Gerais, gerou tumulto e confrontos com a Polícia Militar. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas caídas no chão, enquanto muitos expressam indignação pelo uso de spray de pimenta por parte dos policiais. Uma testemunha relatou que a dispersão do bloco, que contava com a presença de várias crianças, ocorreu de maneira violenta. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania se manifestou contra a ação da polícia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“As cenas de crianças, mulheres e jovens machucados e deitados no chão demonstram a ação desproporcional da Polícia Militar de Minas Gerais em Juiz de Fora”, diz a nota. “Os organizadores, que são pessoas trans, foram algemados e presos dentro do camarim”. A PM justificou sua intervenção, alegando que houve desacato e resistência por parte dos foliões, além de afirmar que o evento havia se transformado em um baile funk, com a venda de bebidas a menores de idade.

A Prefeitura de Juiz de Fora também se posicionou sobre o ocorrido, criticando o que considerou um “uso desnecessário de violência”. A administração municipal destacou que tanto foliões quanto crianças foram expostos ao gás de pimenta, o que gerou preocupação em relação à segurança dos participantes. Em resposta à situação, a Prefeitura fez um apelo para que as forças de segurança atuem de maneira a garantir a paz social durante eventos festivos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias