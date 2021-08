Ministério Público mantém pedido para que Flordelis vá a júri popular

Posicionamento contraria um recurso da defesa da ex-deputada; julgamento ainda não tem data para acontecer

Os advogados de Flordelis tentam suspender uma decisão da Justiça do Tribunal do Júri e determinou o julgamento



O Ministério Público do Rio de Janeiro manteve o pedido à Justiça para que a ex-deputada federal Flordelis e outros réus envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo sejam levadas a júri popular. O posicionamento contraria um recurso da defesa da ex-parlamentar. Os advogados de Flordelis tentam suspender uma decisão da Justiça do Tribunal do Júri e determinou o julgamento, que ainda não tem data para ser realizado. A defesa de Flordelis também aguarda um posicionamento da segunda câmara criminal sobre o mesmo pedido — para que não haja julgamento em júri popular.

A deputada, cassada por quebra de decoro parlamentar, foi presa no ultimo dia 13, em casa em Niterói, dois dias depois de perder o mandato. Ela é acusada de arquitetar a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em meados de 2019. Ele foi morto na garagem de casa com mais de 30 tiros. O autor dos disparos foi um dos filhos da deputada, que está preso e deve ir a júri popular ainda neste ano. Além de Flordelis, outros nove acusados respondem pela morte do pastor. Entre eles, estão filhos, amigos e até uma neta dela. A deputada cassada nega envolvimento no crime.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga