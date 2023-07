Ministro da Agricultura volta a criticar a Selic e engrossa tom contra Campos Neto: ‘Qual é o interesse?’

Carlos Fávaro disse que Plano Safra 2023/2024 poderia ser mais eficiente se a taxa básica de juros estivesse mais baixa

Antônio Araújo/Mapa Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, questionou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o valor Selic



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, voltou a criticar, nesta sexta-feira, 14, a taxa básica de juros em 13,75% do Banco Central. O chefe da pasta questionou o presidente do banco, Roberto Campos Neto, sobre o valor Selic. “Todos nós temos compromisso com o controle inflacionário. A inflação do Brasil está abaixo de 4%. Os indicadores e as agências de risco já colocam o Brasil na retomada do grau de investimento. O juros futuro, que é o mercado que comanda e não o Banco Central, está abaixo de dois dígitos para o ano que vem. Então qual é o interesse em manter a taxa de juros nesse patamar?”, criticou Fávaro durante participação na reunião do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na oportunidade, o ministro detalhou as novidades do Plano Safra 2023/2024, o qual disse que poderia ser mais eficiente se a Selic estivesse inferior.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.