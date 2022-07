Ministro do TCU rejeita recursos de Deltan Dallagnol em processo sobre Operação Lava Jato

De acordo com as investigações, Dallagnol teria gastado mais de R$ 2,5 milhões, o que é negado pelo atual pré-candidato à uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Paraná

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas rejeitou recursos da defesa de Deltan Dallagnol (Podemos) no processo em que o ex-procurador é investigado por gastos com diárias e passagens durante a coordenação da Operação Lava Jato. Dantas, no entanto, afirma que a decisão foi baseada no risco de prescrição das suspeitas de irregularidades e dano aos cofres públicos. “Há necessidade de observância do princípio da celeridade processual – sem prejuízo, naturalmente, do contraditório e da ampla defesa nos termos das regras processuais aplicáveis aos processos de controle externo”, disse. De acordo com as investigações, Dallagnol teria supostamente gastado mais de R$ 2,5 milhões, o que é negado pelo atual pré-candidato à uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Paraná. “Há uma obscuridade no processo com fins eleitoreiros neste momento de campanha”, declarou.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer