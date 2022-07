Rio de Janeiro sofre com falta de vacinas para imunizar crianças de 3 e 4 anos

As autoridades cariocas pediram ao Ministério da Saúde o envio de mais 200 mil doses do imunizante da CoronaVac para garantir a cobertura da vacinação

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO CoronaVac está sendo utilizada para imunizar crianças menores de 5 anos



A Prefeitura do Rio de Janeiro pediu para que o Ministério da Saúde envie mais 200 mil doses do imunizante da CoronaVac para garantir a cobertura da vacinação das crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. A campanha que engloba crianças abaixo de cinco anos começou na última sexta-feira, 15. Até o momento, as autoridades mapearam 165 mil crianças desta faixa etária no município, mas tem apenas 93 mil doses da vacina em seu estoque. Vale lembrar que a imunização completa da CoronaVac leva em conta a aplicação de duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga