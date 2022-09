Ministro do TSE impede Bolsonaro de usar imagens de atos do 7 de setembro

O atual chefe do Executivo tem 24 horas para excluir as imagens relacionadas aos atos de comemoração do bicentenário da Independência do Brasil

REUTERS/Adriano Machado Bolsonaro e Michele desfile de 7 de setembro



Ministro do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves determinou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está proibido de utilizar as imagens dos atos realizados em todo o Brasil no dia 7 de setembro em sua campanha. A decisão atende o pedido da defesa do ex-presidente e candidato Lula (PT), que recorreu após o atual chefe do Executivo usar cenas das manifestações no horário eleitoral. O mandatário, agora, tem 24 horas para excluir as imagens relacionadas aos atos de comemoração do bicentenário da Independência do Brasil. Caso o mandatário não respeite a decisão do Tribunal, ele será multado em R$ 10 mil por dia. Além disso, no entendimento do ministro, Bolsonaro usou o horário eleitoral da terça-feira passada, dia 6 de setembro, para convocar seus apoiadores a ocupar os espaços públicos, inclusive a Esplanada dos Ministérios. Após a repercussão, vale lembrar, a oposição acusou o presidente da República de transformar o ato cívico em um ato de campanha.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro