Pai de Henry Borel revela ‘sentimento de revolta’ após Monique Medeiros deixar a prisão

BEATRIZ ORLE/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Decisão do STJ na sexta-feira, 26, permitiu que Monique deixasse o Instituto Penal Santo Expedito, onde estava presa



A professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, deixou a prisão nesta segunda-feira, 29. Ela aguardava essa possibilidade desde a última sexta-feira, 26, quando conseguiu uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A mãe de Henry Borel estava detida no Instituto Penal Santo Expedito, parte do Complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital. Na sexta, o ministro do STJ João Otávio de Noronha revogou a prisão preventiva da professora, concedendo liberdade à Monique Medeiros. Ela foi presa em 2021 com o protagonista do crime, o ex-vereador Dr. Jairinho, mas em abril, uma decisão autorizou que Monique voltasse para casa utilizando tornozeleira eletrônica. A defesa dela alegou que a mãe de Henry vinha recebendo ameaças na cadeia. O Ministério Público do Estado recorreu da decisão e, no mês de junho, a professora voltou para a cadeia. Desde então, ela estava em uma cela isolada, separada de outras detenta. Leniel Borel, pai de Henry, ficou indignado com a soltura da ex-companheira. “A decisão de soltura da Monique traz um sentimento de impotência, de revolta e de ausência de justiça no nosso país. Decisões como essa demonstram impunidade, a desordem, a ilegalidade, a anarquia, a delinquência, a barbárie, a criminalidade e a doença. O verdadeiro caos no nosso país. Peço apoio aos fiscais da lei para que tomem uma ação urgente”, disse. Monique e Jairinho são réus na Justiça o Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com direito a tortura e sem direito de defesa da vítima e podem ir à júri popular.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga