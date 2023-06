Moradores da capital paulista reclamam de falta de poda de árvores em Perdizes

Em nota, a Enel confirmou que fez a remoção de galhos que ameaçavam a rede elétrica; segundo habitantes da região, árvore está morta e galhos podem cair a qualquer momento

O bairro de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, é cercado de prédios de alto padrão, bares e restaurantes. As ruas arborizadas precisam de poda e cuidados especiais. Um telespectador entrou em contato com a Jovem Pan para denunciar o descuido na região. No quarteirão da Rua Apiacás até a Rua Ministro Gastão Mesquita, diversas árvores estão carregadas de galhos e podem cair a qualquer momento, mas a maior preocupação é uma mangueira gigante. O advogado Arthur Sampaio explica o problema: “Foi feita uma poda pela Enel nessa mangueira. Fizeram essa poda e a árvore está praticamente morta. Está claro que esses galhos vão cair. É muito trânsito nessa rua, passam peruas escolares e é um perigo”. Em nota, a prefeitura da capital informou que “por meio da subprefeitura Lapa, solicitou à Enel que realizasse a poda e limpeza no endereço da Ministro Gastão Mesquita, 460, na última terça0feira, 13, e a empresa atendeu ao pedido. No momento, constam 3 ordens de serviço para podas de árvores na rua mencionada, que estão inseridas na programação da prefeitura”. A Enel também se pronunciou, dizendo que “realizou as podas dos galhos de árvores que estavam próximos à rede elétrica” e que só realiza podas preventivas de galhos que estejam perto da rede elétrica.

