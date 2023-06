Moradores da Mooca sofrem com tráfico de drogas

Traficantes e usuários de drogas tomam conta da Rua Visconde de Parnaíba, onde está localizada a estação do metrô Bresser Mooca

Reprodução/Jovem Pan News Usuários de drogas à luz do dia no bairro da Mooca



Moradores da Mooca, um dos bairros mais antigos e tradicionais na capital de São Paulo, sofrem com o tráfico de drogas na região. Na Rua Visconde de Parnaíba, por exemplo, onde está localizada a estação do metrô Bresser-Mooca, os traficantes e usuários de drogas tomam conta do local. Uma moradora, que não quis se identificar, comentou o drama que vive na região ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. “Moradores já viram e eu também já vi muitos usando droga. É só anoitecer que vêm pessoas que não são dali para comprar”, comentou. A reportagem da Jovem Pan foi até o local e encontrou usuários de drogas à luz do dia, além de pinos de cocaína e preservativos espalhados pela rua.

*Com informações do repórter Luiz Guerra.