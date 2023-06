A primeira operação imobiliária cripto: 800 bitcoins por um imóvel em Bali

A transação, realizada em 2014, foi um marco na história das criptomoedas e demonstrou que as negociações imobiliárias podem ser mais rápidas e seguras

Freepik Primeira compra de imóvel de alto valor com criptomoedas ocorreu em fevereiro de 2014



A primeira compra de um imóvel de alto valor adquirido com criptomoedas ocorreu em 2014, quando uma vila de luxo em Bali, na Indonésia, foi vendida por 800 BTC (bitcoins). A transação foi um verdadeiro divisor de águas, desafiando convenções e inaugurando uma nova era para as transações imobiliárias. A BitPremier, plataforma conhecida como “o mercado de luxo” das transações com criptomoedas, ousou mudar as regras do jogo naquela época ao permitir a aquisição de propriedades de alto padrão com moedas virtuais. Em fevereiro de 2014, a notícia se espalhou rapidamente por toda a mídia. A CoinDesk foi a primeira a noticiar a transação e, pouco depois, o próprio CEO da BitPremier, Alan Silbert, confirmou a venda.

Embora o comprador tenha optado pelo anonimato, o preço da propriedade foi divulgado e alcançou o valor de 800 bitcoins, aproximadamente meio milhão de dólares na época. A compra repercutiu de forma impactante em vários aspectos. Foi considerada um ponto de virada, um marco que deixou claro o potencial das criptomoedas no mundo imobiliário. Alan Silbert, inclusive, não hesitou em qualificar a venda como “a mais importante na trajetória” da plataforma desde a sua fundação, em 2013. O corretor de imóveis que fez a venda, Ronny Tome, afirmou ainda que, ao se reunirem, as partes interessadas deram início ao processo de compra com uma transferência teste de 1 (um) bitcoin. Constatada a rapidez e a segurança da transação virtual, prosseguiram imediatamente com a operação, que foi concluída em apenas uma hora.

O cenário quase uma década depois

Nove anos depois dessa primeira transação, aproximadamente 20 países permitem a compra de imóveis com criptomoedas, e a Espanha lidera atualmente o mercado com 289 imóveis disponíveis para compra por meio de moedas digitais. Outros países com mais de cem “criptopropriedades” no mercado são Tailândia, Portugal e Emirados Árabes Unidos. Para além da quantidade, investir na compra de imóveis com criptomoedas em diferentes partes do mundo exige um conhecimento detalhado sobre as condições de negociação, como já abordamos anteriormente.

Unicoin 140

Cada vez mais empresas estão oferecendo seus imóveis para venda aceitando criptomoedas como forma de pagamento, e isso demonstra uma tendência mundial do mercado imobiliário que aponta para a liquidez financeira. Nesse cenário, surgem alternativas como o Unicoin 140, voltado para quem possui imóveis com retornos moderados ou decrescentes, e necessita da liquidez e das oportunidades oferecidas pelo ecossistema de criptomoedas.