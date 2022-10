Moradores de bairro na Zona Norte de São Paulo denunciam abandono e insegurança

Própria equipe da Jovem Pan News foi ameaçada no local, onde homens que estavam na rua questionaram a presença da reportagem e expulsaram os repórteres com xingamentos

Reprodução/Jovem Pan News Reportagem da Jovem Pan News flagrou uma situação de abandono e insegurança na rua João Veloso Filho, na Zona Norte da capital paulista



A equipe da Jovem Pan News apurou uma denúncia de completou abandono na Rua João Veloso Filho, no bairro da Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Moradores de rua vivem na calçada do local há anos, com muito entulho e lixo, o que acaba atraindo ratos e baratas. Quando chove, o lixo entope bueiros da região e até invade as casas. Residentes também citam a dificuldade de mobilidade, porque cadeirantes não conseguem passar e crianças já foram atropeladas ao desviar das ocupações pela rua, onde passam veículos. Além disso, cerca de dez carros estão abandonados ali. Um morador afirma que já comunicou a Prefeitura e nenhuma providência foi tomada, outra pessoa disse que uma amiga tem a intenção de vender seu imóvel e não consegue por conta de todo o lixo e entulho acumulados no local. As reclamações versam também sobre a violência da rua, onde há a ação de traficantes. Uma pessoa, que não quis se identificar, contou que a polícia já realizou uma operação há alguns anos, mas o local continua violento e inseguro.

A própria equipe da Jovem Pan News foi ameaçada ao ir ao local, onde homens que estavam na rua questionaram a presença da reportagem e expulsaram os repórteres com xingamentos. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que orientadores socioeducativos da Prefeitura realizam abordagens regularmente na Rua João Veloso Filho e a subprefeitura promove a limpeza do local três vezes por semana, após a liberação dos profissionais da assistência social. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana reforçou que a Guarda Civil Metropolitana apoia as ações da subprefeitura e entra em ação sempre que solicitada.

*Com informações da repórter Camila Yunes