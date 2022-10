Moradores do Jardins reclamam do excesso de lixo nas ruas

Objetos pertencem a um morador de rua que vive no local; prefeitura que são recolhidos objetos que caracterizam ocupação permanente em local público, como camas e sofás

Jovem Pan News Imagens mostram sacolas de lixo acumuladas nas calçadas, obstruindo a via de circulação dos pedestres



Frequentadores da região do Jardins reclamam de um carrinho com muitos entulhos na calçada da Avenida Nove de Julho, próximo à Paróquia Assunção. A reclamação é da quantidade de entulho e lixo que fica acumulado. Pelas imagens, é possível ver que vários sacos de lixo seguram uma grande quantidade de papelão, garrafas de bebidas, latinhas e até cadeiras. Na queixa, os moradores falam até na possibilidade de o acúmulo de água e, consequentemente, foco do mosquito da dengue. Pessoas que passam pelas calçadas também reclamam, já que os sacos ocupam quase toda a calçada. Em alguns casos, os pedestres precisam desviar e andar pela avenida, que é bastante movimentada. Os objetos pertencem a um morador de rua que se instalou no local há alguns anos. “Montou a barraca ali, aproveita o chuveiro comunitário e fica ali. Ele ficava embaixo de uma árvore”, diz um funcionário de um estabelecimento local.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social diz que a subprefeitura de Pinheiros realiza a limpeza no local após a liberação dos profissionais da assistência social, que combina uma ação de limpeza com o morador. A prefeitura diz ainda que são recolhidos objetos que caracterizam ocupação permanente em local público, especialmente quando impedem a livre circulação, como camas, sofás e outros itens que não são de uso pessoal. O decreto determina que, durante as ações, não sejam recolhidos bens pessoais.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações da repórter Camila Yunes