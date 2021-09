Moraes determina prisão de Oswaldo Eustáquio pela quarta vez

Pedido foi expedido após participação do blogueiro bolsonarista na live do caminhoneiro Zé Trovão; na transmissão ao vivo, os dois pediram impeachment dos ministros do STF

É a quarta vez que prisão de Oswaldo Eustáquio é determinada por Alexandre de Moraes



Pela quarta vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretou a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Agora, a motivação seria por uma live feita entre o blogueiro bolsonarista e o caminhoneiro Zé Trovão. Quem informa a situação é a mulher do jornalista, Sandra Terena, pelas redes sociais. Moraes também determinou o bloqueio das contas de Eustáquio no Instagram, Youtube e Twitter, pois ele teria usado as redes, em transmissões ao vivo, para convocar a população para os atos de 7 de setembro. A defesa de Eustáquio disse que aguarda comunicação formal da Polícia Federal para que se apresente às autoridades. Isso porque Eustáquio estaria na Cidade do México.

Já Zé Trovão voltou ao cenário nesta terça-feira, 7, por um vídeo que circula nas redes sociais. Nele, o caminhoneiro convoca as pessoas para acompanhar a entrega de um pedido de impeachment dos ministros do STF nesta quarta-feira, 6, no Senado Federal. “Caso o Senado não aprecie o documento que terá validade por 24 horas, na quinta-feira nós convocaremos o presidente da República para tomar ação que lhe é cabida˜, disse. Zé Trovão também teve a prisão decretada na última semana por Moraes a pedido da Procuradora-Geral da República, mas segue foragido.

*Com informações do repórter Fernando Martins