TSE suspende repasse de verba de plataforma conservadora para canais que apoiam Bolsonaro

Decisão foi tomada no mesmo dia em que milhares de apoiadores do presidente foram às ruas em cidades de todo o país para defenderem a liberdade

José Cruz/Agência Brasil Decisão do TSE afeta canais investigados pela Polícia Federal



O ministro Luis Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a plataforma do empresário e ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jason Miller, suspenda o pagamento para canais e contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 7, no mesmo dia em que Miller prestou depoimento à Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a existência de uma milícia digital que atua contra a democracia no Brasil. A determinação de Salomão se refere à plataforma GETTR, que se assemelha ao Twitter. A plataforma começou a ser utilizada pelos apoiadores de Bolsonaro depois que uma decisão de Salomão suspendeu repasse financeiro de redes sociais para canais investigados por suposta disseminação de fake news. Na prática, o bloqueio atinge 24 perfis que já são investigados. “Considerando que os gestores da GETTR são estrangeiros e logo retornarão ao seu país de origem, cumpra-se com urgência esta determinação, servido a mesma como mandado para cientificação dos responsáveis”, afirmou o ministro na decisão